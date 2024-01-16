«Торпедо» объявило об отставке Артёма Горлова с поста главного тренера

Российский специалист Артём Горлов покинул московского «Торпедо» по обоюдному согласию сторону.

«Сегодняшняя тренировка стала заключительной для Артёма Горлова в «Торпедо». Он покидает команду по обоюдному согласию с клубом.

Артём Сергеевич, спасибо вам за плодотворную работу и профессиональное отношение к тренировочному процессу! Мы расстаемся с чувством благодарности и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Горлов был утверждён в качестве главного тренера в ноябре 2023 года. Под его руководством команда сыграла три матча в Мелбет Первой лиге, в которых одержала лишь одну победу и два раза сыграла вничью. На данный момент после 20 сыгранных матчей чемпионата «Торпедо» располагается на восьмом месте с 27 очками.