Игрок «Ахмата» Камило: качество полей в России намного лучше, чем в Бразилии

Бразильский полузащитник «Ахмата» Камило Рейджерс де Оливейра, ранее выступавший за французский «Лион», высказался о спортивной инфрастуктуре в России.

«Мне очень понравилась инфраструктура, стадион и качество полей. Я могу уверенно сказать, что качество полей здесь намного лучше, чем в Бразилии. Не знаю как будет после зимовки, но пока мне всё очень нравилось», — сказал Камило в интервью пресс-службе клуба, опубликованном в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 24-летний бразилец сыграл за грозненский «Ахмат» 18 матчей во всех турнирах, где отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн.

«Ахмат» после 18 туров РПЛ сезона-2023/2024 занимает 13-е место в турнирной таблице.