«Ювентус» — «Сассуоло»: стартовые составы команд на матч Серии А

Во вторник, 16 января, в матче 20-го тура итальянской Серии А встретятся «Ювентус» и «Сассуоло». Команды будут играть на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бремер, Ругани, Камбьязо, Миретти, Локателли, Рабьо, Костич, Влахович, Йылдыз.

«Сассуоло»: Консильи, Педерсен, Эрлич, Феррари, Вити, Болока, Энрике, Торстведт, Берарди, Лорьянте, Пинамонти.

Предыдущая встреча сегодняшних соперников состоялась в конце сентября в рамках первого круга чемпионата Италии. Тогда «Ювентус» на выезде уступил «Сассуоло» со счётом 2:4. После этого матча туринцы не потерпели ни одного поражения во всех турнирах.

На данный момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 46 очков после 19 туров. Отставание туринцев от лидирующего «Интера» — пять баллов. «Сассуоло», в свою очередь, располагается на 14-й строчке, имея в активе 19 очков.