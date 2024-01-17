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Обамеянг стал лучшим игроком декабря в Лиге 1

Обамеянг стал лучшим игроком декабря в Лиге 1
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Пресс-служба Национального союза профессиональных футболистов Франции признала габонского нападающего «Марселя» Пьера-Эмерика Обамеянга лучшим игроком Лиги 1 по итогам декабря.

Отметим, что в составе «Марселя» в декабре габонский форвард забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи. В споре за награду 34-летний форвард обошёл других номинантов: Александра Ляказетта («Лион») и Килиана Мбаппе («ПСЖ») – оба забили по четыре гола.

Напомним, для Обамеянга титул лучшего игрока месяца в чемпионате Франции стал четвёртым в карьере. В последний раз игрок получал эту награду в феврале 2013 года, когда выступал в составе «Сент-Этьена».

В нынешнем сезоне габонец провёл во всех турнирах за клуб 26 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач.

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