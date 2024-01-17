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Быстров предложил «Спартаку» пригласить Моуринью

Быстров предложил «Спартаку» пригласить Моуринью
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров порекомендовал руководству «Спартака» сделать щедрое предложение Жозе Моуринью, который недавно был уволен из «Ромы». По мнению Быстрова, красно-белым не стоит тратить деньги «на клоунов», ведь можно пригласить великого тренера, который будет бороться за трофеи и построит вокруг клуба «свою империю».

«Жозе — великий победитель. Он умеет выигрывать титулы, он приносит радость болельщикам.

Я бы на месте руководителей «Спартака» вложил бы деньги и предложил бы ему возглавить клуб. Для чего тратить деньги на каких‑то клоунов, ежели можно просто взять веикого человека, который вокруг команды выстроит империю, которая будет приносить пользу и бороться за титулы, брать кубки», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сейчас «Спартак» возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль. Что касается Моуринью, то его на посту наставника «Ромы» сменил легендарный экс-футболист римского клуба Даниэле Де Росси.

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