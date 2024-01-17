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Томас Мюллер: «Бавария» — чрезвычайно важная часть моей жизни

Томас Мюллер: «Бавария» — чрезвычайно важная часть моей жизни
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер назвал мюнхенский клуб важной частью своей жизни.

«Бавария» — чрезвычайно важная часть моей жизни. Так будет и тогда, когда в какой-то момент я больше не буду здесь играть. Статистика — не самое главное для меня. Самое главное — это опыт и моменты, которые я пережил с командой, клубом и болельщиками. Я с нетерпением жду того, что ждёт меня впереди», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

34-летний Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». За первую команду он выступает с июля 2009-го. В нынешнем сезоне опытный немецкий полузащитник провёл 14 матчей в рамках Бундеслиги, забил один гол и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт Томаса с «Баварией» рассчитан до конца июня 2025 года.

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