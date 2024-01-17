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Горлов: готовились к сборам с «Торпедо», но переговоры резко закончились продажей клуба

Горлов: готовились к сборам с «Торпедо», но переговоры резко закончились продажей клуба
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Российский специалист Артём Горлов прокомментировал увольнение с поста главного тренера московского «Торпедо». Вчера, 16 января, клуб сообщил, что расторг контракт с тренером по обоюдному согласию сторон.

«В «Торпедо» пришёл новый владелец, поменялись руководители. С сегодняшнего дня будет новая команда, к которой я не отношусь. Всё очень очевидно и просто. Мы готовились к сборам, но переговоры резко закончились продажей клуба. У новых владельцев свой план развития клуба со своей командой и тренерским штабом.

Мы готовились к сборам, уже провели первую неделю. Разговоры о смене были, но ничего конкретного. Поэтому мы спокойно продолжали подготовку», — сказал Горлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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