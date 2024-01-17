Экс-тренер «Торпедо» Горлов: планов отдыхать нет, проведу время с пользой для развития

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Артём Горлов высказался о дальнейших планах. Вчера, 16 января, «Торпедо» сообщило, что расторгло контракт с тренером по обоюдному согласию сторон.

«Планов отдыхать нет. Мы создали хороший коллектив. Я три игры был главным тренером, поработал месяц с ребятами. В начале чемпионата были новые футболисты из разных команд, поэтому всё складывалось тяжело. Но потом нашли «химию» в игре. Но всё равно у меня будет вынужденная пауза — во всех командах определились с тренерами и начали сборы. Проведу это время с пользой для развития. Пока никаких предложений нет, потому что только недавно закончил работать в «Торпедо».

Хотел бы поблагодарить президента «Торпедо» и совет директоров за доверие в сложные моменты и создание великолепных условий для развития клуба!» — сказал Горлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.