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Тренер Люксембурга Хольц заявил, что Мартинс вряд ли покинет «Спартак»

Тренер Люксембурга Хольц заявил, что Мартинс вряд ли покинет «Спартак»
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Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц заявил, что полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс не помышляет об уходе из клуба.

«Я не думаю, что Мартинс хочет уехать. Он уже играет в очень, очень хорошем клубе, у него осталось три года контракта, и он очень счастлив там», — приводит слова Хольца интернет-издание Le Quotidien.

Мартинсу 26 лет, за «Спартак» люксембургский футболист выступает с января 2022 года. Действующий контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4,5 млн. В нынешнем сезоне Мартинс провёл 17 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал три результативных передачи.

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