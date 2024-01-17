Тренер Люксембурга Хольц заявил, что Мартинс вряд ли покинет «Спартак»

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц заявил, что полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс не помышляет об уходе из клуба.

«Я не думаю, что Мартинс хочет уехать. Он уже играет в очень, очень хорошем клубе, у него осталось три года контракта, и он очень счастлив там», — приводит слова Хольца интернет-издание Le Quotidien.

Мартинсу 26 лет, за «Спартак» люксембургский футболист выступает с января 2022 года. Действующий контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4,5 млн. В нынешнем сезоне Мартинс провёл 17 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал три результативных передачи.