Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСВ Эйндховен — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Горлов: было очевидно, что мы с «Торпедо» попадём в четвёрку, а что будет сейчас, не знаю

Горлов: было очевидно, что мы с «Торпедо» попадём в четвёрку, а что будет сейчас, не знаю
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Торпедо» Артём Горлов высказался о ситуации в московском клубе после своей отставки.

«Трудно сказать, поможет ли эта смена руководства и тренерского штаба «Торпедо», потому что я не знаю их планы, не знаю этих людей. Мы создали плацдарм для команды, самый трудный момент выдержали. Поняли роль каждого футболиста в команде. «Торпедо» хорошо готово тактически. Наш вектор развития был правильный. Было очевидно, что мы попадём в четвёрку, а что будет сейчас, не знаю. Какой взгляд у нового руководства на трансферную политику. Тем более не знаю, в какой футбол они будут играть. Мы структуру игры поймали, было попроще. Но думаю, что будет всё хорошо, костяк команды останется, а это очень талантливые ребятам и как футболисты, и с человеческой точки зрения. Им всё по силам! Уверен, что «Торпедо» попадёт в стыки за выход в РПЛ. Буду на это надеяться и болеть за «Торпедо», — сказал Горлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Торпедо» объявило о смене президента клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android