Горлов: было очевидно, что мы с «Торпедо» попадём в четвёрку, а что будет сейчас, не знаю

Бывший тренер «Торпедо» Артём Горлов высказался о ситуации в московском клубе после своей отставки.

«Трудно сказать, поможет ли эта смена руководства и тренерского штаба «Торпедо», потому что я не знаю их планы, не знаю этих людей. Мы создали плацдарм для команды, самый трудный момент выдержали. Поняли роль каждого футболиста в команде. «Торпедо» хорошо готово тактически. Наш вектор развития был правильный. Было очевидно, что мы попадём в четвёрку, а что будет сейчас, не знаю. Какой взгляд у нового руководства на трансферную политику. Тем более не знаю, в какой футбол они будут играть. Мы структуру игры поймали, было попроще. Но думаю, что будет всё хорошо, костяк команды останется, а это очень талантливые ребятам и как футболисты, и с человеческой точки зрения. Им всё по силам! Уверен, что «Торпедо» попадёт в стыки за выход в РПЛ. Буду на это надеяться и болеть за «Торпедо», — сказал Горлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.