Нападающий ЦСКА Виктор Давила может перейти в испанскую «Сельту»

Испанская «Сельта» интересуется нападающим ЦСКА Виктором Давилой. Об этом сообщил журналист Оскар Мендес в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что спортивный директор Марко Гарсес очень хорошо знает футболиста и является главным сторонником потенциального трансфера.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Виктор Давила провёл 11 матчей, в которых забил три мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету футболиста четыре игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Давила выступает за сборную Чили. В составе национальной команды он провёл три матча в южноамериканском отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. Результативными действиями нападающий не отметился.