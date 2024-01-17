Томас Мюллер рассказал, считает ли он «Баварию» фаворитом Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер рассказал, можно ли назвать команду Томаса Тухеля фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Фаворитов несколько. Честно говоря, после нашей победы в 2020 году я думал, что «Баварию» невозможно будет остановить в ближайшие два-три года, но вышло наоборот. Конечно, сейчас у нас дела идут хорошо, но, чтобы выиграть Лигу чемпионов, этого недостаточно. Нужно нечто большее», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

34-летний Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». За первую команду он выступает с июля 2009-го. В нынешнем сезоне опытный немецкий полузащитник провёл 14 матчей в рамках Бундеслиги, забил один гол и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт Томаса с «Баварией» рассчитан до конца июня 2025 года.