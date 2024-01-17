Источник: ЦСКА арендует бразильского защитника у «Фаламикана»

Защитник португальского «Фаламикана» Риччели перейдёт в ЦСКА на правах аренды. Об этом сообщил O Jogo.

По информации источника, ЦСКА продвинулся в переговорах и сделал конкретное предложение «Фамаликану», пытаясь гарантировать немедленное подписание футболиста. Отмечается, что игроком также интересовались санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Сообщается, что соглашение будет заключено на условиях аренды до конца сезона с возможностью выкупа прав на футболиста летом 2024 года за € 5 млн. Футболист не выходил на поле в последних матчах, и его уход уже обсуждался несколько недель назад.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей.