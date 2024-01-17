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Дзюба назвал футболистов, которых считает более достойными приза от ФИФА, чем Месси

Дзюба назвал футболистов, которых считает более достойными приза от ФИФА, чем Месси
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Нападающий «Локомотива» Артёма Дзюба назвал футболистов, которых считает более достойными приза от ФИФА, чем Лионель Месси. Ранее Месси был признан лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА.

«За кого я бы проголосовал? Мне нравится больше Мбаппе, но надо признавать, что Холанд назабивал в самой тяжёлой лиге, выиграл Лигу чемпионов, поэтому он. Или Кевин Де Брёйне», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале «Локомотива».

Напомним, победу в номинации одержал Месси, при этом Лионель не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. 36-летнего аргентинского нападающего признали лучшим без его непосредственного присутствия в зале. Отметим, что в 2023-м Месси также выиграл «Золотой мяч», который стал для него восьмым в карьере.

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