Дзюба назвал футболистов, которых считает более достойными приза от ФИФА, чем Месси

Нападающий «Локомотива» Артёма Дзюба назвал футболистов, которых считает более достойными приза от ФИФА, чем Лионель Месси. Ранее Месси был признан лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА.

«За кого я бы проголосовал? Мне нравится больше Мбаппе, но надо признавать, что Холанд назабивал в самой тяжёлой лиге, выиграл Лигу чемпионов, поэтому он. Или Кевин Де Брёйне», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале «Локомотива».

Напомним, победу в номинации одержал Месси, при этом Лионель не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. 36-летнего аргентинского нападающего признали лучшим без его непосредственного присутствия в зале. Отметим, что в 2023-м Месси также выиграл «Золотой мяч», который стал для него восьмым в карьере.