Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСВ Эйндховен — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Паредес попрощался с уволенным из «Ромы» Моуринью

Экс-игрок «Зенита» Паредес попрощался с уволенным из «Ромы» Моуринью
Комментарии

Аргентинский полузащитник итальянской «Ромы» Леандро Паредес в социальных сетях опубликовал пост, посвящённый уходу главного тренера Жозе Моуринью.

«Спасибо вам за всё, мистер, было приятно обучаться у вас. Я всегда желаю вам всего наилучшего! Ещё увидимся, босс», — написал Паредес.

Напомним, «Рома» объявила об увольнении Жозе Моуринью вчера, 16 января. Пост главного тренера клуба занял Даниэле Де Росси. Моуринью возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» добрались до финала Лиги Европы.

«Рома» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков за 20 матчей. Лидирует «Интер» (51).

Материалы по теме
Жозе Моуринью впервые прокомментировал увольнение из «Ромы»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android