Экс-игрок «Зенита» Паредес попрощался с уволенным из «Ромы» Моуринью

Аргентинский полузащитник итальянской «Ромы» Леандро Паредес в социальных сетях опубликовал пост, посвящённый уходу главного тренера Жозе Моуринью.

«Спасибо вам за всё, мистер, было приятно обучаться у вас. Я всегда желаю вам всего наилучшего! Ещё увидимся, босс», — написал Паредес.

Напомним, «Рома» объявила об увольнении Жозе Моуринью вчера, 16 января. Пост главного тренера клуба занял Даниэле Де Росси. Моуринью возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» добрались до финала Лиги Европы.

«Рома» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков за 20 матчей. Лидирует «Интер» (51).