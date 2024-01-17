В форварде «Краснодара» Джоне Кордобе заинтересованы два клуба АПЛ

Нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой интересуются клубы английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». Об этом сообщил Evening Standart.

По информации источника, «Кристал Пэлас» заинтересован в аренде форварда. Кроме этого, интерес проявляет «Ноттингем Форест». Отмечается, что опция покупки прав на футболиста, скорее всего, будет включена в любую сделку. Сообщается, что «Эвертон» и несколько других клубов Премьер-лиги хотели бы появления Кордобы в своём составе, но любой переход осложняется необходимостью завершения сделки с российским клубом.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Джон Кордоба провёл 16 матчей, в которых забил восемь мячей и оформил две результативные передачи. Также на счету нападающего три игры и три гола в Фонбет Кубке России.