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Томас Мюллер считает, что сборная Германии может выиграть Евро-2024

Томас Мюллер считает, что сборная Германии может выиграть Евро-2024
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер полагает, что сборной Германии по силам выиграть домашний чемпионат Европы — 2024.

«Да, мы можем это сделать. Я по-прежнему уверен в этом. И всё же все, кто имеет отношение к немецкому футболу, и особенно мы, игроки, должны в какой-то степени сойти с небес на землю. Нет никаких сомнений в том, что мы можем выиграть матчи с Австрией или Японией. Но мы должны понимать, что это не может произойти само собой. Мы потеряли ощущение того, что, даже будучи Германией, мы должны покрывать каждый сантиметр футбольного поля во время игры», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир примут 10 городов и стадионов в Германии.

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