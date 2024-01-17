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Мюллер — о том, что потерял место в основе «Баварии»: у нас большая конкуренция в атаке

Мюллер — о том, что потерял место в основе «Баварии»: у нас большая конкуренция в атаке
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о том, что в этом сезоне он зачастую остаётся на скамейке запасных, а не попадает в стартовый состав команды Томаса Тухеля.

«У нас в «Баварии» отличные атакующие игроки, конкуренция большая. Но думаю, что я показал в этом сезоне, что всё ещё могу давать решающие импульсы и давать нечто другое нашей атакующей линии. Факт в том, что, независимо от того, какое решение принимает тренер, каждая мелочь в «Баварии» всё равно будет подвергаться сомнению извне», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

34-летний Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». За первую команду он выступает с июля 2009-го. В нынешнем сезоне опытный немецкий полузащитник провёл 14 матчей в рамках Бундеслиги, забил один гол и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт Томаса с «Баварией» рассчитан до конца июня 2025 года.

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