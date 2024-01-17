Хендерсон в шаге от перехода в «Аякс» — Романо

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон в ближайшее время станет игроком «Аякса». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны согласовывают финальные детали сделки. 33-летний хавбек прилетит в Амстердам для прохождения медицинского обследования в пятницу, 19 января.

Хендерсон выступает за «Аль-Иттифак» с лета 2023 года. До этого полузащитник провёл 12 лет в «Ливерпуле». В текущем сезоне Хендерсон сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами.

Контракт английского игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн. Ранее стало известно об интересе к Хендерсону со стороны «Ньюкасла».