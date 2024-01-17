«Фулхэм» попытается подписать защитника «Челси»

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба может перейти в другой лондонский клуб. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Фулхэм» намерен уже в январе договориться с «аристократами» об аренде 24-летнего игрока обороны. Отмечается, что «дачники» хотят воспользоваться услугами футболиста до конца сезона. После этого руководство клуба примет решение о целесообразности покупки игрока.

В текущем сезоне Чалоба не провёл ни одного матча за «Челси» из-за травмы. В прошлом году защитник сыграл 33 встречи во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о желании «Вулверхэмптона» взять в аренду ещё одного футболиста «Челси» — форварда Армандо Брою.