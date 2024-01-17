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Воспитанник «Зенита» Козлов тренируется с другим клубом РПЛ

Воспитанник «Зенита» Козлов тренируется с другим клубом РПЛ
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Воспитанник академии петербургского «Зенита» Данила Козлов сейчас находится на учебно-тренировочных сборах другого клуба Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

По сведениям источника, Козлов находится в распоряжении «Балтики». Вместе с командой из Калининграда 18-летний хавбек проходит сборы перед возобновлением второй части текущего сезона. При этом не раскрывается, оформила ли «Балтика» трансфер воспитанника сине-бело-голубых.

Отметим, что Данила Козлов в нынешнем сезоне выступал в Молодёжной футбольной лиге. В составе петербургского клуба в данном соревновании полузащитник забил пять голов и сделал восемь результативных передач. Также Козлов имеет в активе две игры в составе основного «Зенита».

Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 36 очков. Петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице.

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