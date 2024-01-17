«Интер» близок к подписанию Тареми на правах свободного агента

Нападающий «Порту» Мехди Тареми по окончании нынешнего сезона, скорее всего, станет игроком «Интера». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны согласовали двухлетнее соглашение с возможностью продления на ещё один сезон. Окончательная договорённость ожидается после завершения Кубка Азии — 2024. 31-летний форвард представляет на данном турнире сборную Ирана.

Тареми выступает за «Порту» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провёл за «драконов» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее стало известно о возможном переходе в «Интер» полузащитника «Наполи» Пётра Зелиньского на правах свободного агента.