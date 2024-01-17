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Анчелотти назвал Ферлана Менди лучшим фланговым защитником планеты

Анчелотти назвал Ферлана Менди лучшим фланговым защитником планеты
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре флангового защитника своей команды Ферлана Менди.

«Я подтверждаю своё мнение о Ферлане. Он действительно лучший фланговый защитник в мире.

Мне нужно проанализировать, чем он может нам помочь в игре и на тренировках. Я не знаю, когда у него заканчивается контракт. Но скажу одно — он очень важный игрок для нашей команды», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Менди выступает за «Реал» с 2019 года. В текущем сезоне защитник провёл за «сливочных» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось о намерении руководства «Реала» расстаться с Менди в летнее трансферное окно.

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