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Ховард — о Роналду: никогда не видел человека, тренирующегося более усердно

Ховард — о Роналду: никогда не видел человека, тренирующегося более усердно
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Бывший вратарь «Эвертона» и сборной США Тим Ховард высказался о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Голкипер играл с португальцем за «красных дьяволов» на протяжении трёх лет (с 2003 по 2006 год).

«Глядя на Роналду, вы в первую очередь представляете рекламу духов и нижнего белья, «Макларены» и «Феррари», дома и яхты. Но Роналду был хорошим шутником. А что гораздо важнее: я никогда не видел человека, тренирующегося более усердно», – приводит слова Ховарда Daily Mail.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев форвард завоевал девять трофеев.

В текущем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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