«Арис», за который выступает Кокорин, объявил об отмене кубкового матча из-за плохого поля

«Арис», за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, объявил об отмене матча второго раунда Кубка Кипра с «Этникесом».

«В связи с погодными условиями и состоянием поля на стадионе «Дасаки» матч Кубка Кипра «Этникос» – «Арис» отменён. О новой дате игры будет сообщено позже», — сообщает пресс-служба клуба.

Для обеих команд данный матч должен был стать первой игрой в Кубке страны. При этом на данный момент после 19 сыгранных матчей кипрского Первого дивизиона «Арис» располагается на третьем месте с 38 очками. «Этникос» находится на 10-й строчке с 17 очками.

Александр Кокорин, который выступает в кипрском клубе на правах аренды, в нынешнем сезоне сыграл за команду 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.