Кубок африканских наций, 17 января: результаты игрового дня
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В среду, 17 января, прошло два матча 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.
Группа F
Марокко — Танзания — 3:0.
ДР Конго — Замбия — 1:1.
Кубок африканских наций . Группа F. 1-й тур
17 января 2024, среда. 20:00 МСК
Марокко
Окончен
3 : 0
Танзания
1:0 Сес – 30' 2:0 Унаи – 77' 3:0 Эн-Несири – 80'
Удаления: нет / Мироши – 70'
Кубок африканских наций . Группа F. 1-й тур
17 января 2024, среда. 23:00 МСК
ДР Конго
Окончен
1 : 1
Замбия
0:1 Кангва – 23' 1:1 Висса – 27'
18 января на турнире запланировано три матча: Экваториальная Гвинея — Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар — Нигерия и Египет – Гана.
Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Тогда победителем турнира стала национальная команда Сенегала, которая в финальном матче обыграла сборную Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0 (пен. 4:2).
Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи проведут на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).
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