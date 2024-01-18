Кубок африканских наций, 17 января: результаты игрового дня

В среду, 17 января, прошло два матча 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Группа F

Марокко — Танзания — 3:0.

ДР Конго — Замбия — 1:1.

18 января на турнире запланировано три матча: Экваториальная Гвинея — Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар — Нигерия и Египет – Гана.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Тогда победителем турнира стала национальная команда Сенегала, которая в финальном матче обыграла сборную Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0 (пен. 4:2).

Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи проведут на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).