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Вингер «Манчестер Юнайтед» Диалло не хочет уходить в аренду

Вингер «Манчестер Юнайтед» Диалло не хочет уходить в аренду
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Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло не намерен покидать нынешний клуб в поисках постоянной игровой практики. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 21-летний игрок уже дал знать клубу о своём решении. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг будет думать, каким образом использовать атакующего игрока в дальнейшем.

Отмечается, что в аренде Диалло всерьёз был заинтересован «Мидлсбро», однако ивуариец не захотел переходить в этот клуб из уважения к «Сандерленду», за который выступал ранее.

Диалло дебютировал за «Манчестер Юнайтед» 18 февраля 2021 года. В текущем сезоне вингер провёл за «красных дьяволов» лишь один неполный матч в английской Премьер-лиге, в котором не смог отметиться результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» к вингеру «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микелю Оярсабалю.

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