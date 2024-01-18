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«Марсель» работает над трансфером Джованни Рейны

«Марсель» работает над трансфером Джованни Рейны
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«Марсель» заинтересован в покупке вингера дортмундской «Боруссии» и сборной США Джованни Рейны. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, руководство французского клуба намерено договориться о переходе 21-летнего атакующего игрока уже в зимнее трансферное окно. В потенциальной сделке заинтересован лично главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо.

Рейна выступает за «Боруссию» с 2019 года. В текущем сезоне вингер провёл за дортмундцев 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее стало известно, что «Боруссия» не заинтересована в продлении контракта с легендой клуба Марко Ройсом.

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