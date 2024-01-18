Гендиректор «Спартака»: мы не должны занимать пятое место

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о результатах московского клуба после первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. По его словам, «Спартак» ни при каких обстоятельствах не должен занимать пятое место в турнирной таблице. Также функционер подчеркнул, что его задача — обеспечить плацдарм для борьбы «Спартака» за чемпионство.

«Какими бы ни были обстоятельства, «Спартак» не должен занимать пятое место по итогам первой половины чемпионата. Поэтому с точки зрения эмоциональной оценки в клубе, совете директоров наши болельщики недовольны таким положением вещей.

Моя задача — обеспечить условия для того, чтобы команда боролась за чемпионство», — приводит слова Малышева «РБК-Спорт».