«Иметь план Б — это правильно». В «Спартаке» высказались о возможной отставке Абаскаля

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера Гильермо Абаскаля. Функционер подчеркнул, что увольнять испанца на эмоциях никто не собирается. В то же время Малышев заявил, что у «Спартака» есть «план Б» на случай необходимости тренерской рокировки.

«Слухи о том, что Абаскаля уволят, родились не с пустого места? С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь всё может пойти неожиданно, не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б.

Россиянин или иностранец? Неважно, какой паспорт. Важно, какими профессиональными и личностными качествами обладает человек, насколько он вписывается в нашу философию», — приводит слова Малышева «РБК-Спорт».

Напомним, под руководством Абаскаля «Спартак» завершил первую часть сезона-2023/2024 на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.