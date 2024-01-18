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Обновление меню турниров на «Чемпионате»

Обновление меню турниров на «Чемпионате»
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На связи продуктовая команда «Чемпионата»: мы сделали небольшое улучшение, чтобы вам было удобнее взаимодействовать со статистикой. Переработали «шапку» турнира: доработали дизайн, убрали часть информации в скрытый список (кнопка «бургер»), а самые важные кнопки сделали крупнее.

Страница РПЛ – с раскрытым подменю

Страница РПЛ – с раскрытым подменю

Сезоны можно переключать через выпадающий список.

Меню КХЛ с выпадающим списком переключения сезонов

Меню КХЛ с выпадающим списком переключения сезонов

В мобильной версии тоже обновилось.

Мобильная страница турнира РПЛ

Мобильная страница турнира РПЛ

И напомним, что любой турнир можно добавить в вашу личную сборку «Избранное»: достаточно нажать звёздочку рядом с названием турнира. Тогда он появится у вас в Матч-центре.

Турниры добавляются в ваш список избранных через кнопку

Турниры добавляются в ваш список избранных через кнопку

И вот уже Australian Open – в вашем меню в Матч-центре

И вот уже Australian Open – в вашем меню в Матч-центре

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