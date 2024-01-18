Обновление меню турниров на «Чемпионате»

На связи продуктовая команда «Чемпионата»: мы сделали небольшое улучшение, чтобы вам было удобнее взаимодействовать со статистикой. Переработали «шапку» турнира: доработали дизайн, убрали часть информации в скрытый список (кнопка «бургер»), а самые важные кнопки сделали крупнее.
Страница РПЛ – с раскрытым подменю
Сезоны можно переключать через выпадающий список.
Меню КХЛ с выпадающим списком переключения сезонов
В мобильной версии тоже обновилось.
Мобильная страница турнира РПЛ
И напомним, что любой турнир можно добавить в вашу личную сборку «Избранное»: достаточно нажать звёздочку рядом с названием турнира. Тогда он появится у вас в Матч-центре.
Турниры добавляются в ваш список избранных через кнопку
И вот уже Australian Open – в вашем меню в Матч-центре