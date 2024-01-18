Индзаги: не могу обвинять Лукаку за то, что он не проголосовал за меня

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о голосовании капитана сборной Бельгии Ромелу Лукаку на премии The Best от ФИФА. Форвард не включил итальянского специалиста в свой топ-3. Лукаку отдал первое место тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, на вторую строчку поставил наставника «Барселоны» Хави, а на третьем месте расположил рулевого сборной Италии Лучано Спаллетти.

«Лукаку проголосовал за трёх великих тренеров. Я не могу его в этом обвинить. Ромелу включил в свой список трёх отличных коллег.

Сотрудники клуба, директора, президент и мои ребята позволили мне быть на церемонии награждения в Лондоне. Я полностью удовлетворён тем, что попал в тройку лучших тренеров по итогам прошлого сезона», — приводит слова Индзаги Football Italia.

В прошлом сезоне Лукаку выступал за миланскую команду под руководством Индзаги. «Интеру» удалось выиграть Кубок и Суперкубок Италии, а также дойти до финала Лиги чемпионов УЕФА.