Обляков: у Чалова есть мечта играть в Европе

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Иван Обляков отреагировал на слухи о переходе одноклубника Фёдора Чалова в зарубежный клуб. Обляков заявил, что у Чалова есть мечта играть в Европе, поэтому он будет рад, если мечта товарища сбудется.

«Много слухов, что Чалов может уехать за границу? Все знают, что у него есть мечта играть в Европе. Почему бы и нет? Каждый игрок хочет попробовать себя на топовом уровне. И, если будет какое‑то предложение, он уедет, буду рад за него. Это его цель, я буду только рад, если у него получится», — приводит слова Ивана Облякова «Матч ТВ».

Ранее в разное время появлялась информация об интересе к Чалову со стороны «Марселя», «Фенербахче», «Галатасарая», «Трабзонспора» и ряда других клубов.