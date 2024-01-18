В «Ахмате» рассказали о состоянии травмированных Шатары и Дивановича

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о состоянии двух травмированных игроков команды — Милоша Шатары и Заима Дивановича. По словам функционера, Шатара уже восстановился после травмы и готовится к возобновлению сезона в общей группе, а вот Диванович пропустит весеннюю часть чемпионата.

«Милош Шатара с первого дня сборов в общей группе. Он без ограничений готовится ко второй части сезона.

Диванович, к сожалению, в весенней части чемпионата выступить не сможет. Его появление на поле до конца сезона маловероятно», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Ахмат» после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В следующем матче внутреннего первенства грозненцы сыграют с «Уралом» на домашней арене.