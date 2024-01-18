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Мак Аллистер: надеюсь, проведу в «Ливерпуле» долгие годы

Мак Аллистер: надеюсь, проведу в «Ливерпуле» долгие годы
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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер высказался о дальнейших планах на клубную карьеру.

«Я хочу провести много лет здесь, в «Ливерпуле»! Мне действительно нравится команда и моя жизнь в этом городе. Надеюсь, я пробуду здесь ещё очень долго», — приводит слова Мак Аллистера журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Мак Аллистер перешёл в «Ливерпуль» минувшим летом из «Брайтона» за € 42 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за мерсисайдцев 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

Ранее стало известно об интересе «Ливерпуля» к защитнику «Челси» Леви Колвиллу.

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