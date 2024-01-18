«Реал Сосьедад» Захаряна усилился нападающим Бундеслиги

«Реал Сосьедад» усилился нападающий берлинского «Униона» и сборной Суринама Шеральдо Бекером. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Бекер официально стал игроком «Реал Сосьедада» Фото: realsociedad.eus

Отмечается, что 28-летний форвард сможет принимать участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, несмотря на выступление за «Унион» на групповом этапе. Футболист будет выступать за новую команду под 11-м номером.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Бекер выступает за «Унион» с 2019 года. В текущем сезоне форвард провёл за берлинцев 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Арсенала» и «Тоттенхэма» к вингеру «Реала Сосьедад» Андеру Барренечеа.