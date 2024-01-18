Нино: Малком очень лестно отзывался о «Зените» и Санкт-Петербурге

Защитник «Зенита» Нино рассказал, что бывший футболист сине-бело-голубых Малком положительно охарактеризовал клуб из Санкт-Петербурга в разговоре с ним.

«Я разговаривал с Малкомом, с которым играл вместе в олимпийской сборной Бразилии, — он очень лестно отозвался о городе и «Зените», сказал, что был счастлив здесь и что я тоже буду. Плюс я был знаком с Клаудиньо, ещё одним моим партнёром по олимпийской команде. И все они говорили в один голос, чтобы я приезжал, что здесь есть Виллиам де Оливейра и другие бразильцы, которые обязательно помогут мне», — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».

Напомним, о переходе Нино из «Флуминенсе» «Зенита» объявил в начале января. Контракт игрока с сине-бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2027/2028. Источники «Чемпионата» сообщали, что «Зенит» заплатит за Нино в общей сложности € 6 млн: € 5 млн будут выплачены сразу, а ещё € 1 млн заложен в сделку в виде бонусов. В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя результативными передачами. «Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака становилась чемпионом страны в пяти последних сезонах подряд.