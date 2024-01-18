Защитник «Зенита» Нино: хочу, чтобы мы стали чемпионами в этом сезоне

Футболист «Зенита» Нино заявил, что хочет выиграть чемпионский титул в сезоне-2023/2024, а также рассказал о том, какие цели ставит перед собой.

«Во-первых, хочу, чтобы мы стали чемпионами России в этом сезоне. Ещё было бы здорово как можно скорее начать говорить по-русски. И надеюсь, что у меня будут отличные отношения с партнёрами по команде, тренерами, болельщиками — и вообще всеми в «Зените», — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».

Напомним, о переходе Нино из «Флуминенсе» «Зенит» объявил в начале января. Контракт игрока с сине-бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2027/2028. Источники «Чемпионата» сообщали, что «Зенит» заплатит за Нино в общей сложности € 6 млн: € 5 млн будут выплачены сразу, а ещё € 1 млн заложен в сделку в виде бонусов.

В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя результативными передачами. «Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака становилась чемпионом страны в пяти последних сезонах подряд.