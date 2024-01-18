Смоллинг поблагодарил Моуринью за работу в «Роме», несмотря на плохие отношения

Центральный защитник «Ромы» Крис Смоллинг поблагодарил Жозе Моуринью за работу в римском клубе. Напомним, португальский специалист покинул «Рому» во вторник, 16 января. Римлян возглавил легенда клуба Даниэле Де Росси.

«Спасибо Жозе и его команде за постоянную поддержку в течение последних трёх сезонов. Но теперь настало время поздравить с возвращением в клуб Даниэле Де Росси.

Что касается меня, то я никогда не собирался покидать эту великую команду. Хотя последние несколько месяцев были одними из самых разочаровывающих в моей карьере», — написал Смоллинг в социальных сетях.

На данный момент «Рома» занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Римская команда набрала 29 очков после 20 туров. Ранее об увольнении Моуринью высказался форвард «Ромы» Пауло Дибала.