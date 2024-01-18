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«Лион» завершает подписание Орбана — Романо

«Лион» завершает подписание Орбана — Романо
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Нападающий бельгийского «Гента» Гифт Орбан близок к переходу в «Лион». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, официальное заявление со стороны французского клуба ожидается в ближайшее время. 21-летний форвард уже успел пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Лионом» до конца сезона-2027/2028. «Олимпик» заплатит за своего новобранца около € 13 млн.

Орбан выступает за «Гент» на протяжении одного года. В текущем сезоне форвард провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами. Контракт игрока с бельгийским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Лиона» к вингеру «Вильярреала» Арно Данжума.

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