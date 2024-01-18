Вратарь «Панатинаикоса» Лодыгин прокомментировал победу в серии пенальти в Кубке Греции

Российский вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин прокомментировал победу команды в матче с «Олимпиакосом». Напомним, 17 января команды встретились в матче 1/8 финала Кубка Греции. Основное время встречи на стадионе «Георгиос Караискаки» завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти победу одержал «Панатинаикос» (7:6). Одним из главных героев послематчевой серии стал Лодыгин.

«Думаю, мы должны были побеждать ещё в течение игры. У нас были более конкретные моменты. Хочу сказать спасибо партнёрам по серии пенальти – они били уверенно. Не забили один, но это нормально. А так я тоже пару взял, и мы прошли дальше. Но мы с самого начала были лучше «Олимпиакоса». Обязаны были проходить», — сказал Лодыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.