Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико М — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» объявил о подписании Сауля Гуарирапы

«Сочи» объявил о подписании Сауля Гуарирапы
Комментарии

Футбольный клуб «Сочи» объявил о подписании венесуэльского форварда Сауля Гуарирапы из «Каракаса». Сделка представляет собой аренду с правом выкупа по окончании сезона-2023/2024. Ранее о таком формате трансфера сообщали источники «Чемпионата».

В 2023 году футболист провёл за «Каракас» 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего венесуэльца в € 400 тыс. Гуарирапа выступает за олимпийскую сборную Венесуэлы. Также на его счету несколько матчей за молодёжку национальной команды.

«Сочи» ушёл на зимний перерыв в сезоне, занимая последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. Южный клуб набрал 11 очков в 18 матчах.

Материалы по теме
Сразу два мощных трансфера в РПЛ! Первый — из «Зенита» в ЦСКА, а второй — в Европу! LIVE
Live
Сразу два мощных трансфера в РПЛ! Первый — из «Зенита» в ЦСКА, а второй — в Европу! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android