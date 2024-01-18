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Кевин Лопес станет игроком «Шахтёра»

Кевин Лопес станет игроком «Шахтёра»
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Левый вингер «Палмейраса» Кевин Лопес завершает переход в украинский «Шахтёр». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Шахтёр» заплатит за бразильского футболиста около € 15 млн. Игрок уже успешно прошёл медицинское обследование для перехода в новый клуб и подписал контракт до конца сезона-2028/2029.

Кевин находится в системе «Палмейраса» с 2021 года. В текущем сезоне вингер провёл за основную команду лишь девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

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