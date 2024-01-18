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20-летний вингер «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Севилью»

20-летний вингер «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Севилью»
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Вингер «Манчестер Юнайтед» Матео Мехия был продан в испанскую «Севилью». Об этом информирует официальный сайт «красных дьяволов».

Сообщается, что 20-летний футболист перешёл в андалусийский клуб на правах постоянного трансфера.

Напомним, Мехия присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2019 году. После перехода колумбийский футболист начал выступать за молодёжную команду «красных дьяволов». В составе команды «красных дьяволов» U18 Мехия принял участие в трёх матчах, в которых отметился одним голом. Выступая за молодёжную команду «Манчестер Юнайтед» U23, 20-летний вингер сыграл в 30 матчах, в которых забил пять голов и отдал девять ассистов.

Сумма трансфера Мехия из «Манчестер Юнайтед» в «Севилью» не раскрывается.

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