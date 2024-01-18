Игрок ЦСКА Файзуллаев забил свой первый гол на Кубке Азии

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Кубка Азии, в котором встречаются сборные Индии и Узбекистана. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:30 мск.

На 4-й минуте встречи полузащитник московского ЦСКА Абоссбек Файзуллаев вывел сборную Узбекаистана вперёд. Автором голевой передачи стал Отабек Шукуров.

На момент написания новости идёт 12-я минута, счёт 1:0 в пользу Узбекистана.

Напомним, Файзуллаеву 20 лет, к ЦСКА он присоединился прошлым летом из «Пахтакора». В нынешнем сезоне Аббос сыграл за армейцев в 18 матчах во всех турнирах, где отметился двумя мячами и восемью голевыми передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4 млн.