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Игрок ЦСКА Файзуллаев забил свой первый гол на Кубке Азии

Игрок ЦСКА Файзуллаев забил свой первый гол на Кубке Азии
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Кубка Азии, в котором встречаются сборные Индии и Узбекистана. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:30 мск.

Кубок Азии . Группа B. 2-й тур
18 января 2024, четверг. 17:30 МСК
Индия
1-й тайм
0 : 2
Узбекистан
0:1 Файзуллаев – 4'     0:2 Сергеев – 18'    

На 4-й минуте встречи полузащитник московского ЦСКА Абоссбек Файзуллаев вывел сборную Узбекаистана вперёд. Автором голевой передачи стал Отабек Шукуров.

На момент написания новости идёт 12-я минута, счёт 1:0 в пользу Узбекистана.

Напомним, Файзуллаеву 20 лет, к ЦСКА он присоединился прошлым летом из «Пахтакора». В нынешнем сезоне Аббос сыграл за армейцев в 18 матчах во всех турнирах, где отметился двумя мячами и восемью голевыми передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4 млн.

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