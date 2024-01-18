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«Фулхэм» предложил € 41 млн за полузащитника «Флуминенсе»

«Фулхэм» предложил € 41 млн за полузащитника «Флуминенсе»
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Лондонский «Фулхэм» сделал бразильскому «Флуминенсе» предложение в размере € 41 млн за полузащитника Андре, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, € 35 млн будут выплачены непосредственно за трансфер, а ещё около € 6 млн бразильский клуб получит в качестве бонусов.

Также сообщается, что генеральный директор «Фулхэма» Алистер Макинтош уже согласовал условия контракта с Андре в прошлом году, когда ездил на финал Кубка Либертадорес.

В нынешнем сезоне Андре провёл за «Флуминенсе» 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт полузащитника с бразильским клубом действует до конца 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн. Ранее сообщалось об интересе к Андре со стороны «Барселоны».

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