«Фулхэм» предложил € 41 млн за полузащитника «Флуминенсе»

Лондонский «Фулхэм» сделал бразильскому «Флуминенсе» предложение в размере € 41 млн за полузащитника Андре, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, € 35 млн будут выплачены непосредственно за трансфер, а ещё около € 6 млн бразильский клуб получит в качестве бонусов.

Также сообщается, что генеральный директор «Фулхэма» Алистер Макинтош уже согласовал условия контракта с Андре в прошлом году, когда ездил на финал Кубка Либертадорес.

В нынешнем сезоне Андре провёл за «Флуминенсе» 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт полузащитника с бразильским клубом действует до конца 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн. Ранее сообщалось об интересе к Андре со стороны «Барселоны».