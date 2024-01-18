«Наполи» — «Фиорентина»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Суперкубка Италии

Сегодня, 18 января, в полуфинальном матче Суперкубка Италии встретятся «Наполи» и «Фиорентина». Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенной (Рим). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жуан Жесус, Маццокки, Лоботка, Каюсте, Марио Руй, Политано, Хвича Кварацхелия, Симеоне.

«Фиорентина»: Терраччано, Кайоде, Миленкович, Куарта, Бираги, Артур, Данкан, Иконе, Бонавентура, Брекало, Бельтран.

В текущем сезоне команды уже успели провести очный матч: в 8-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» в гостях добыла уверенную победу — 3:1. Помимо сегодняшних соперников, за Суперкубок Испании также поборются «Интер» и «Лацио».

На данный момент «Наполи» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко после 20 туров. «Фиорентина» располагается на четвёртой строчке и имеет в своём активе 34 очка за аналогичное количество игр.