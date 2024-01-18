Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико М — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кот-д'Ивуар — Нигерия: Трост-Эконг вывел гостей вперёд

Кот-д'Ивуар — Нигерия: Трост-Эконг вывел гостей вперёд
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Кот-д'Ивуара и Нигерии. Команды играют на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в городе Абиджан, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

Кубок африканских наций . Группа A. 2-й тур
18 января 2024, четверг. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
0 : 1
Нигерия
0:1 Трост-Эконг – 55'    

На 54-й минуте защитник сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг реализовал пенальти и вывел свои команду вперёд.

В своём первом матче на турнире сборная Кот-д'Ивуара уверенно обыграла Гвинею-Бисау со счётом 2:0. Нигерийцы в первом туре сыграли вничью со сборной Экваториальной Гвинеи.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android