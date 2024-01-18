Кот-д'Ивуар — Нигерия: Трост-Эконг вывел гостей вперёд

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Кот-д'Ивуара и Нигерии. Команды играют на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в городе Абиджан, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.
На 54-й минуте защитник сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг реализовал пенальти и вывел свои команду вперёд.
В своём первом матче на турнире сборная Кот-д'Ивуара уверенно обыграла Гвинею-Бисау со счётом 2:0. Нигерийцы в первом туре сыграли вничью со сборной Экваториальной Гвинеи.
Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь
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