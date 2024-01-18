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Атлетико М — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:30 Мск
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«Атлетико» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 23:30

«Атлетико» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 23:30
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Сегодня, 18 января, в матче 1/8 финала Кубка Испании встретятся мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды будут играть на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Стартовый свисток матча прозвучит в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Кубок Испании . 1/8 финала
18 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне команды уже успели дважды провести очный матч: сначала в 6-м туре испанской Ла Лиги «Атлетико» на своём поле добыл уверенную победу — 3:1. После этого команды вновь встретились, но на этот раз в рамках полуфинала Суперкубка Испании. «Реал» обыграл «Атлетико» со счётом 5:3 в дополнительное время.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков после 19 туров. «Атлетико» занимает лишь пятое место, имея в своём активе 38 очков за аналогичное количество игр.

Сетка Кубка Испании
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