Денис Давыдов: через два–три года «Спартак» станет чемпионом. Думаю, не при Абаскале

Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов поделился мыслями о следующем чемпионстве красно-белых.

«Когда «Спартак» станет чемпионом? Хочу, конечно, чтобы каждый год становился, но это не так

просто. Я думаю, через два–три года станет. При Абаскале? Затрудняюсь ответить. Почему-то думаю, что нет», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, 34-летний Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Ранее испанский специалист работал с такими командами, как «Базель», «Асколи», «Волос», «Лугано» и многими другими.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» с 38 очками после аналогичного количества встреч.